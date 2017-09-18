На Черниговщине повалили бюст российского комиссара (Фото)
Сегодня, 18 сентября, в г. Корюковка обнаружили сброшенным бюст комиссара, командира Первого Революционного полка им. В. И. Ленина Александра Гарнієра.
Кто и когда это сделал, сейчас выясняют, этот случай расценивается как вандализм.
Напомним, тучи над бюстом Гарнієра в Корюковке начали собираться в День флага, 23 августа, когда к его могиле возложили цветы. Тогда местные активисты выразили возмущение, как в государственный праздник могли почтить врага и оккупанта Украины, а самим бюстом заинтересовались патриотические организации даже из областного центра.
Как известно, бюст на могиле героя гражданской войны А. М. Гарнієра было установлено в 1968 году. Оно выполнено местным учителем, самодеятельным скульптором В. Г. Верещаком. Находится на территории памятника жертвам войны и политических репрессий «Группа братских и одиночных могил (14) участников Гражданской и Великой Отечественной войн 1918, 1921, 1941-1945 гг.».
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