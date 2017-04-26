На Черниговщине посиделки между мужчинами завершились поножовщиной
26.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Сновский отдел полиции обратился фельдшер, который сообщил, что в ходе конфликта между двумя мужчинами один из них нанес телесные повреждения другому. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что 25 апреля во время распития спиртных напитков возникла ссора между двумя мужчинами: один – из Беларуси, но проживает в Сновск районе, и жителем с. Тихоновичи. Белорус ударил ножом северянин. Мужчину доставили в Корюковской ЦРБ с диагнозом «проникающее ножевое ранение брюшной полости, алкогольное опьянение».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым