На Черниговщине полицейские задержали автомобиль с поддельным номером кузова
21 июня, около 11 часов в пгт Репки полицейские сектора реагирования патрульной полиции, согласно ориентировке (марка автомобиля находится в розыске), остановили автомобиль «Chevrolet Niva» под управлением 45-летнего водителя. Об этом сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области. Во время проверки документов на транспортное средство, сверки номеров узлов агрегатов с записями в регистрационных документах и сверки с данными информационно-поисковой системы полиции установлено, что номер кузова имеет следы сварочных работ, номер двигателя уничтожен кустарным способом, а свидетельство о регистрации транспортного средства имеет явные признаки подделки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Сейчас автомобиль доставлен в Репкинского отдела полиции. Продолжается проверка. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.290 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым