На Черниговщине полицейских-взяточников посадили за решетку на 5 лет
Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор старшему следователю и старшему инспектору надзора за дорожным движением Черниговского райотдела полиции, которых в июле прошлого года сотрудники СБУ задержали на взятке.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
Полицейские требовали у жителя областного центра семь с половиной тысяч гривен за закрытие уголовного производства относительно совершения дорожно-транспортного происшествия.
Суд признал злоумышленников виновными по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с конфискацией имущества. Кроме того, по решению суда взяточников лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.
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