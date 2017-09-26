На Черниговщине поймали трех рыбных браконьеров
В ходе рыбоохранных рейдов 25 сентября на водоемах Борзнянского и Менского районов задержали троих нарушителей, которые нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на 8 942 грн.
Днем на заливе р. Десна вблизи с. Воловица Борзнянского района государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля задержали местного жителя, который осуществлял лов водных биоресурсов запрещенным орудием лова рыбы.
У нарушителя изъято сетку зяберну и 11 кг рыбы: щука – 1 шт., лещ – 11 шт., окунь – 35 шт., плотва – 34 шт., плоскирка – 1 шт., синяк – 23 шт., ерш обыкновенный – 1 шт. противоправными действиями нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству Украины на 7 701 грн.
Впоследствии на забоці г.Десна возле с.Ушня Менского района задержали двух жителей села. Степановка, которые вылавливали рыбу зяберними сетками. На двух правонарушители выловили: щука – 2 шт., линь – 2 шт., карась серебристый – 4 шт., плотва – 3 шт. Общие убытки составляют 1 241 грн.
Составлены протоколы об административных правонарушениях направлены в районных судов Черниговской области для привлечения правонарушителей к ответственности, согласно действующему законодательству.
Черниговский рибоохоронний патруль напоминает, что о всех фактах нарушения рыбоохранного законодательства необходимо сообщать на телефоны «горячей» линии Черниговского рыбоохранного патруля: 0991121344 и (0462) 937557 или на всеукраинскую бесплатную горячую линию 0-800-50-52-50 (круглосуточно).
Источник: сайт Черниговского рыбоохранного патруля
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