На Черниговщине появится еще две общины
Семеновская и Сосницкая объединенные территориальные общины в ближайшее время появятся в области. На днях председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич предоставил обоим положительное заключение.
«В четверг, 29 июня, на сессии городского совета мы приняли решение о вхождении в объединенную общину, – говорит Семеновский городской председатель Александр Бычков. – До 15 июля аналогичные решения на своих сессиях должны принять сельские советы, которые согласились на объединение. После этого Семеновская ОТГ будет считаться созданной. Следующий шаг – обращение к ОГА, а потом – до Центризбиркома о назначении в нашей общине первых выборов».
Объединиться с Семеновкой дали согласие 13 из 17 сельских советов района: Архипівська, Галагановский, Карповичська, Костобобровська, Машівська, Николаевская, Александровская, Погорільська, Старогутківська, Тімоновичська, Хотіївска, Чорноріжська и Янжулівська. Это примерно 80% района и по территории, и по населению (в семеновском районе около 18 тысяч жителей, из них 8,5 тысячи – в райцентре). Радомская сельсовет решила приєднатитися к Холминської ОТГ (Корюківщина), а Жадівська, Ивановская и Орликівська пока хотят оставаться самостоятельными.
В Сосницьку ОТГ войдут 7 из 19 территориальных общин одноименного района: Сосницкий поселковый, Волинківска, Загребельська, Киріївська, Матвеевская, Пекарівська и Чорнотицька сельские советы. Их также ожидает описанная выше процедура. Сосницкий поселковый совет, где планируется административный центр общины, свое решение об объединении уже приняла.
Источник: еженедельник «ГАРТ»
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