На Черниговщине подросток отравился психотропным препаратом
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Сосницкого отдела полиции 17 июля поступило сообщение от медицинского работника, который сообщил, что в хирургическое отделение с диагнозом «отравление психотропными препаратами» попал 14-летний парень, житель с. Кіріївка.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Как выяснилось, подросток 16 июля во время отдыха на берегу реки Убидь съел таблетку.
Опросить очевидцев не смогли, поскольку они находились под действием препарата. Сейчас угрозы жизни парня нет.
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