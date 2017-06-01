На Черниговщине почти одинаковое количество девочек и мальчиков
В первый день лета ежегодно отмечается праздник – Международный день защиты детей. По расчетам, на начало 2017 16% жителей области составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет – 165 тыс. человек. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Почти две трети из них проживают в городах. На 1000 девушек приходятся 1047 ребят. Наибольшая доля детей зафиксирована среди населения Корюковского (19%) района, наименьшая – Нежинского (14%). По данным выборочных обследований условий жизни домохозяйств, только треть (33,8%) семей области имеет в своем составе детей, подавляющее большинство которых (89,3%) воспитывает одного ребенка, а каждый десятый – двух. Более трети детей в Черниговской области (57 тыс. Человек) – дошкольники в возрасте 0-5 лет. Воспитательный процесс молодого поколения обеспечивают 446 дошкольных учебных заведений области, которые посещает 31 000 детей. Учебный процесс на начало 2016/2017 учебного года осуществляли 557 дневных общеобразовательных учебных заведений, где учились 92 тыс. учеников.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым