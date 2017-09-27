На Черниговщине почти 55 тысяч безработных
По результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности в І полугодии 2017 года подавляющее большинство населения области в возрасте 15-70 лет (423,7 тыс.) принадлежала к числу занятого населения.
Количество лиц, которые не имели работы (доходного занятия), но в то же время активно ее искали, пытались организовать собственное дело и были готовы приступить к работе, то есть принадлежали к безработных, составила 54,2 тыс.
Об этом ЧЕline сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.
Экономически неактивными на рынке труда были 281,6 тыс. жителей области в возрасте 15-70 лет. Эту категорию составили пенсионеры, студенты дневной формы обучения, лица, которые выполняли домашние (семейные) обязанности, не имели необходимости в трудоустройстве и тому подобное.
Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет увеличился по сравнению с i полугодием прошлого года на 0,6 в.п. и составил 55,8 % (в среднем по Украине – 56%). Наивысший показатель зафиксирован в г.Киеве (61,6%), самый низкий – в Волынской области (48,8%).
Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет сократилась на 0,4 в.п. и составил 11,3% (в среднем в Украине – 9,6%). Выше, чем на Черниговщине, показатель уровня безработицы наблюдался в Волынской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.
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