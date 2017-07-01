На Черниговщине пьяный мужчина протаранил шлагбаум границы
На границе с Беларусью задержали нарушителя, который на автомобиле прорывался в соседнюю страну находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Легковой автомобиль «КИА» прибыл до международного автомобильного пункта пропуска «Славутич». Он следовал за границы Украины в направлении Беларуси. На подъезде к пункту пропуска водитель, который находился в автомобиле один, резко ускорив авто и проигнорировав требование пограничного наряда об остановке протаранил шлагбаум.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
С поврежденным лобовым стеклом автомобиль продолжал двигаться в направлении границы. Чтобы остановили нарушителя пограничный наряд немедленно задействовал стационаре средства принудительной остановки транспортных средств, но потерпев очередных повреждений автомобиль вырвался из пункта пропуска.
Однако благодаря четко налаженному взаимодействию между украинскими и белорусскими пограничниками нарушителя государственной границы на изувеченном авто сразу задержали на территории сопредельной страны. Информацию о нарушителе передали белорусским коллегам немедленно. Они в свою очередь сообщили, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения.
После привлечения лица к ответственности пограничники Беларуси вернули его украинской стороне. Далее на мужчину за нарушение государственной границы и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих Госпогранслужбы Украины составлены документы о привлечении к административной ответственности по статьям 185-10 и 204-1 Куоап, которые направлены для рассмотрения в Черниговский районный суд.
Кроме того, сотрудниками Черниговского отдела Национальной полиции на правонарушителя привлечены к админответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым