На Черниговщине пес и коза заболели бешенством

despravda | 11.05.2017 | Новости | Комментариев нет

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В Черниговском районе вновь обнаружили бешеных животных. В Гончаровском бездомный пес прибился к военным, которые несли службу за околицей поселка. Ребята подкармливали собаку, а потом выяснилось, что животное больно бешенством. Всю группу военных доставили в медучреждение, где каждый осмотрел врач. Девяти, у кого на руках были даже небольшие царапины, назначили лечение. А за неделю до этого в селе Вознесенское обнаружили больную бешенством козу. Специалисты говорят, что, возможно, на выгоне ее заразила лиса. Рогатый умерла, а хозяевам пришлось лечиться.

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