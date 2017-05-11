На Черниговщине пес и коза заболели бешенством

В Черниговском районе вновь обнаружили бешеных животных. В Гончаровском бездомный пес прибился к военным, которые несли службу за околицей поселка. Ребята подкармливали собаку, а потом выяснилось, что животное больно бешенством.
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Всю группу военных доставили в медучреждение, где каждый осмотрел врач. Девяти, у кого на руках были даже небольшие царапины, назначили лечение. А за неделю до этого в селе Вознесенское обнаружили больную бешенством козу. Специалисты говорят, что, возможно, на выгоне ее заразила лиса. Рогатый умерла, а хозяевам пришлось лечиться.
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