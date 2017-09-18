На Черниговщине пехотные подразделения уничтожили вражеские позиции (Фото)
Получив задание, бойцы осуществили выдвижение из глубины и атаковали позиции противника, нанося ему огневого поражения – как из вооружения боевых машин, так и из ручных гранатометов и стрелкового оружия.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».
Задачей военных было не только захват вражеских позиций, но и удержания их до подхода основных сил.
В оперативном командовании «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на базе общевойскового полигона пехотные подразделения отработали огневое поражение опорных пунктов условного противника.
По словам командира подразделения, задача, которая ставилась перед личным составом, были выполнены, но тренировки на этом не заканчиваются. Каждый раз во время отработки упражнений на полигоне сложность заданий наращивается и повышается динамическое напряжение на «поле боя».
«Подготовка в полевых условиях должна быть сложнее реальные условия. Тогда боец в реальном бою не растеряется после первого «прилета», – отметил офицер.
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