На Черниговщине обнаружили новые очаги опасных карантинных организмов
Во время проведения мониторинга территории Черниговской области государственными фитосанитарными инспекторами были инвентаризованы имеющиеся очаги карантинных организмов и выявлены новые очаги опасного растения – амброзии полыннолистной, а также золотистой картофельной нематоды.
ЧЕline попросил прояснить ситуацию заместителя начальника отдела карантина растений Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужби в Черниговской области Наталью Дмитренко.
Она сообщила, что золотистая картофельная нематода – микроскопический круглый червь, почти незаметный невооруженным глазом, – и опасное растение – амброзия полыннолистная – очень распространенные на Черниговщине.
«Ежегодно проводится инвентаризация имеющихся очагов и окажутся, что они расширяют свою площадь. Золотистая картофельная нематода особенно распространена в частном секторе. Потому что люди обычно выращивают картошку по несколько лет, а иногда и постоянно, на одной и той же площади. Новые очаги обнаружены на приусадебных участках в Бахмацком районе в селах Рубанка, Глубокое, Калиновка и Мовчанов», – сообщила Наталья Дмитренко.
Паразит поражает корни клубней и томатов, вызывая заболевания растения – глободероз, что проявляется хлоротичним цветом листьев, отставанием в росте, «бородатістю» корневой системы, густо осыпанной цистами, угнетенным состоянием растений в целом. Цветение у них очень скудное или вообще отсутствует. Из-за этого потери урожая могут составлять 30-80 %. Кроме прямых убытков, есть потери, обусловленные запретом или ограничением перевозки продукции из зон заражения, поскольку картофельная нематода является объектом карантина. Меры по ликвидации этой нематоды проводятся землепользователями или собственниками земли.
Наиболее эффективными и действенными способами борьбы с золотистой картофельной нематодой является применение устойчивых к глободерозу сортов картофеля, а также органических удобрений (куриный помет, свиной навоз). Водный раствор куриного помета на приусадебных участках рекомендуется применять в концентрации 1:10. При норме внесения 4 л/м2 нематицидний эффект составляет 61 %. Еще эффективнее действует сочетание органических удобрений с нематодостійкими сортами, в этом случае эффект очистки почвы повышается до 90%.
Фитосанитарные инспекторы также зафиксировали новые очаги одного из самых опасных карантинных сорняков – амброзии полыннолистной: в Прилуках и Прилуцком районе, в частности на территории Центра творчества детей и юношества, а также на полях СООО «Дружба Нова».
Примечательно, что это растение чрезвычайно живучее, агрессивная и отличается большой пластичностью. Размножается семенами, которые образуются в большом количестве (30-100 тыс. штук). Даже зеленый семена амброзии (фаза восковой молочной спелости) очень жизнеспособно, оно может созревать вне материнским растением и давать полноценные всходы и через несколько лет. Семян, не проросло и осталось в почве, переходит в состояние покоя, который может длиться 5-40 лет.
Вредоносность амброзии чрезвычайно велика. Развивая массивную надземную и корневую массу, это растение использует очень много воды и минеральных веществ, что приводит к иссушению почвы и снижению ее плодородия, значительно угнетается рост культурных растений, существенно уменьшается их урожайность, а иногда наблюдается их гибель. Сорняк значительно ухудшает кормовые качества выпасов и сена.
Зато пыльца амброзии – сильный аллерген, что негативно влияет на экологическую ситуацию, а также является опасным для здоровья человека, вызывая тяжелое заболевание – поллиноз. Пыльца амброзии, попадая в нос, бронхи вызывает слезотечение, нарушает зрение, повышает температуру тела, происходит резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что приводит к приступам бронхиальной астмы.
Самостоятельно уничтожать этот сорняк, особенно когда он в стадии цветения, следует только в защитных перчатках и маске, потому что пыльца способна вызвать у человека очень сильную аллергическую реакцию, а в сложных случаях – астмой, иногда и смерть. К тому же, амброзии полинолистій свойственен кумулятивный эффект, когда вредное действие на организм накапливается: в начале контактирования с растением можно не почувствовать какой-то вред, а со временем она проявится в значительной степени.
Решающее значение для очистки полей от амброзии полыннолистной имеют агротехнические методы борьбы: правильные чередования культур в севообороте, обработка почвы, уход за посевами. На землях, очень засоренных этим сорняком, лучшим мероприятием по очистке почвы от запасов семян является использование чистого пара, где, по правильного возделывания, засоренность снижается на 70-80%. Засоренные площади следует отводить под бессменный (2-3 года) посев озимых зерновых с предыдущим напівпаровим обработкой почвы.
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