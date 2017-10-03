На Черниговщине обнаружили 195 взрывоопасных предметов
Вчера, 2 октября, возле станции Левковичи (Черниговский район) Юго-Западной железной дороги группой разминирования 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины было выявлено 195 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: 86 подрывников до артиллерийских снарядов, 57 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм и 51 минометную мину калибром 50 мм.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
В общем, начиная с 25 сентября этого года, выявлено 458 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: 155 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 5 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, 120 минометных мин калибром 50 мм, 4 минометные мины калибром 82 мм и 174 взрыватели к артиллерийским снарядам. Дальнейшее обследование территории запланировано на сегодня, 3 октября.
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