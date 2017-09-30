На Черниговщине нашли тело грибника
В лесном массиве вблизи с. Горбачи Козелецкого района ночью 29 сентября нашли тело 60-летнего жителя Козельца.
Утром 28 сентября он с женой поехал по грибы. После обеда женщина потеряла с ним связь, самостоятельные поиски не дали результата.
После этого она обратилась за помощью к спасателям и полиции.
Для проведения поисковых работ привлекалось более 20 спасателей и правоохранителей, 3 единицы техники и 2 служебные собаки, а также лесники и местные жители.
В полиции области сообщили, что телесных повреждений грибник не имел. Хотя криминального следа не исключают. Ждут заключения судебно-медицинских экспертов. Они проведут вскрытие тела и должны установить причину смерти мужчины.
По предварительным данным, житель Козельца умер из-за проблем с сердцем.
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