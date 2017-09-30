На Черниговщине нашли тело грибника

magictr | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В лесном массиве вблизи с. Горбачи Козелецкого района ночью 29 сентября нашли тело 60-летнего жителя Козельца.

Утром 28 сентября он с женой поехал по грибы. После обеда женщина потеряла с ним связь, самостоятельные поиски не дали результата.

После этого она обратилась за помощью к спасателям и полиции.

Для проведения поисковых работ привлекалось более 20 спасателей и правоохранителей, 3 единицы техники и 2 служебные собаки, а также лесники и местные жители.

В полиции области сообщили, что телесных повреждений грибник не имел. Хотя криминального следа не исключают. Ждут заключения судебно-медицинских экспертов. Они проведут вскрытие тела и должны установить причину смерти мужчины.

По предварительным данным, житель Козельца умер из-за проблем с сердцем.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr