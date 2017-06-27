На Черниговщине «Наш край» позаботился о патриотическом воспитании детей
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Участники военно-патриотического лагеря «Я – украинец!», что проходит вблизи Чернигова и организованный при поддержке «Нашего края», посетили Батурин.
По словам депутата Черниговского городского совета от партии «Наш край» Владимира Козыря, патриотическое воспитание является одним из важных партийных задач. «Символичным является название лагеря, организованного «Нашим краем» – «Я – украинец!». Только через осознание себя украинцами мы сможем построить процветающее государство», – подчеркнул он.
Как сообщила воспитатель лагеря Елена Дайнеко, дети остались очень довольны поездкой. Основное внимание было акцентировано на осмотре исторических памятников гетманской столицы. В частности, участники лагеря «Я – украинец!» посетили Цитадель, дом Кочубея, археологический музей и дворец Кирилла Разумовского. «Это была хорошая возможность для детей узнать больше про историю своего края. Мы используем военные знания воспитанников и обогащаем их патриотический опыт», – отметила Елена Дайнеко.
Профинансировали поездку участников лагеря до Батурина представители партии «Наш край», взяв на себя все финансовые и организационные расходы.
Патриотические традиции украинцев воспитанники лагеря будут изучать до Дня Конституции Украины. В лагере запланирован ряд мероприятий, в частности патриотически-исторический квест и торжественную линейку по случаю государственного праздника.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым