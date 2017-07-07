На Черниговщине «Наш край» помог молодежной лагеря «Сич»
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Благотворительный фонд «Наш край» оказал материальную помощь молодежному лагерю «Сечь», который сейчас проходит в Соснице на Черниговщине.
Как сообщил директор-распорядитель благотворительного фонда «Наш край» Александр Любарец, поддержка детей и молодежи относится к приоритетным задачам фонда.
«В лагере сейчас отдыхают дети, подростки со всей области, и «Наш край» присоединился, чтобы их отдых был содержательным и интересным», – сказал он.
По словам соорганизатора лагеря, заместителя председателя Сосницкого районного совета Геннадия Смаглюка (представителя партии «Наш край»), в этом году молодежный спортивно-патриотический лагерь «Сич» проводится уже второй раз. Его главная цель – возрождение национальных традиций, обычаев нашего народа, изучение украинской культуры, формирование у детей и молодежи патриотизма и чувства национального достоинства.
Жизнь в лагере «Сич» основывается на принципах дружбы, взаимоуважения и казацкого побратимства. Во время отдыха дети пройдут экспресс-курс истории украинского казачества, также состоятся занятия по основам военного дела и медицины, лекции и тренинги по основам здорового образа жизни; встречи с духовным наставником, священником для повышения морально-духовного уровня, занятия по развитию личности.
Поддержку в проведении лагеря традиционно оказывает Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации. Также помогают депутаты, местные предприниматели, ведь пребывание полсотни детей в лагере в течение 10 дней является бесплатным.
Пресс-служба благотворительного фонда «Наш край»
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