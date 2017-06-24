На Черниговщине начался сезон черники (Фотофакт)
24.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В леса области, в частности Корюківщини, в выходной день съехалось немало охотников за черникой.
«Пение кукушки. Солнечные зайчики на росистой одеяле. Лесные ароматы. И руки, которые ничего не крали. А еще язык, который я вам не покажу. Вот утро…» — поделилась впечатлениями от сбора ягод на своей странице в Facebook Алена Макаренко.
Однако ягод в этом году не много и они мелкие. Вероятно, это из-поздние заморозки.
Однако цена на черники на рынках не подскочила – 15-20 гривен за пол-литра.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым