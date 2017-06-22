На Черниговщине на территории национального природного парка уничтожили 23 дерева
22.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Директор Ичнянского национального природного парка вчера, 20 июня, на территории Хасикивсько-Заудайського природоохранного научно-исследовательского отделения Ичнянского национального природного парка, расположенного между с. Хасики и с. Заудайка, Ичнянского района, обнаружил самовольную порубку деревьев. Об этом стало известно из собственных источников. Неизвестными злоумышленниками были спилены 23 сухостойные деревья сосны обыкновенной. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 50 000 гривен. На место происшествия была вызвана полиция.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым