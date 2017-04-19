На Черниговщине на одно рабочее место претендуют 8 безработных
В течение I квартала 2017 года на Черниговщине за помощью в поисках работы в службу занятости обратилось 7,7 тыс. Граждан. Об этом сообщили в Черниговском областном центре занятости. Всего находилось на учете и получало социальные услуги 20 тыс. Человек – на 10% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. В то же время в банке данных областной службы занятости насчитывалось 9 тыс. Вакансий, 74,5% из которых укомплектован службой занятости. За отчетный период трудоустроено 3,4 тыс. безработных. В частности, на новые рабочие места с компенсацией работодателю единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование взят на работу 122 человека. Кроме того, приобретали новых профессий и повышали квалификацию 1,8 тыс. Безработных. В случае дефицита свободных рабочих мест действенной формой материальной поддержки безработных является организация общественных и других работ временного характера. В январе-марте 2017 года до участия в них привлечено 1,4 тыс. Безработных. По состоянию на 1 апреля в области насчитывалось 13,3 тыс. Безработных, что на 10% меньше, чем год назад. На каждую вакансию претендовали 8 соискателей (в прошлом году – 9).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым