На Черниговщине мужчина убил бабушку до смерти
30.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Репкинского отдела полиции 20 июня обратился мужчина и сообщил о том, что обнаружил в доме умершую бабушку и порядок вещей был нарушен.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом следственно-оперативной группы установлено, что руки и ноги умершего связаны, а она накрытая подушками.
Вор взломал входную дверь в доме. Полицией установлено, что умышленное убийство совершил 25-летний житель с. Малиновки Репкинского района. Мужчина в содеянном сознался.
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