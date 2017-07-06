На Черниговщине мужчина «парализовал» башню мобильной связи

magictr | 06.07.2017 | Новости | Комментариев нет

К правоохранителям поступило сообщение от жителя Нежина. Мужчина (1972 года рождения) заявил, что неизвестный ночью повредил замки и проникла на территорию башни мобильной связи «Водафон», что в селе Кобыжча Бобровицкого района.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Мужчина украл 8 аккумуляторных батарей.

По данному факту открыто уголовное производство.

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