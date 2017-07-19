На Черниговщине мотоциклист столкнулся с велосипедистом
В г. Городня по Мирославській возле дома № 10 около 11 час. 30 мин. 18 июля водитель мотоцикла «VENTUS VS 150-5» совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Городнянскую центральную районную больницу.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Также на автодороге Чернигов-Пакуль-КПП Славутич возле поворота на с. Карховка Черниговского района в 9 час. 10 мин. 18 июля водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, совершил столкновение с придорожным деревом и перевернулся.
В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую центральную районную больницу.
В с. Галица Нежинского района около 2 часов. 30 мин. 18 июля водитель автомобиля «Nissan», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с электроопорой. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Нежинскую центральную районную больницу.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым