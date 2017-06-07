На Черниговщине медик носил психотропы в исправительную колонию
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и оперативными работниками «Менской исправительной колонии» разоблачили на Черниговщине механизм снабжения психотропных веществ в учреждения. Об этом сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Правоохранители установили, что один из медицинских работников колонии, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически приносил на режимную территорию психотропы и реализовывал их заключенным. Злоумышленник заказывал наркотики в других регионах Украины и получал их в почтовых отправлениях. Сотрудники СБУ задержали работника исправительного учреждения при попытке пронести среди личных вещей около семидесяти миллиграммов психотропного вещества первитина. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым