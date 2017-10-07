На Черниговщине малышей посвятили в музыканты
Ладанский детская музыкальная школа является музыкальным эстетическим центром поселка и заведением эстетического воспитания в Прилуцком районе.
Уже традиционно в музыкальной школе прошел любимый праздник для первоклассников «Посвящение в юные музыканты».
Этого учебного года школа приняла в свою семью музыкантов 22-х малышей. Первоклассники получили музыкальные поздравления и поздравления от старших учеников школы. Ученики-начинающие приняли участие в играх, отгадывали загадки, во время которых смогли проявить свои способности.
Поздравления также выразила начальник отдела культуры, туризма и религий Прилуцкой райгосадминистрации Ковтун Л.Л., угостив детей сладкими подарками.
Источник: отдел культуры, туризма и религий РГА
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.