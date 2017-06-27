На Черниговщине лесники запустили беспилотника (Фото)
На территории, подчиненной государственному предприятию «Нежинское лесное хозяйство» состоялась выездная техническая совещание руководителей структурных подразделений предприятия под председательством его директора Юрия Болоховця. Мероприятие состоялось в Бобровицком районе Черниговщины.
Об этом ЧЕline сообщили в Черниговском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Государственное предприятие «Нежинское лесное хозяйство» шагает в ногу с требованиями времени. Чтобы эффективно противодействовать незаконной вырубки, выявлять случаи браконьерства и очаги пожаров, предприятие закупило беспилотный летательный аппарат.
Беспилотный комплекс «Аист-100» от украинского производителя, что также поставляет БПЛА в зоне АТО, стоил лесоводам 300 тысяч гривен. Зарубежный аналог БПЛА стоит от 60 тысяч евро.
По словам инженера охраны и защиты леса ГП «Нежинское лесное хозяйство» Владимира Яковенко, который проходил специальное обучение и получил сертификат, основной задачей комплекса является мониторинг лесных массивов на предмет обнаружения пожаров и незаконных рубок.
«Радиус полета «Лелека-100» составляет до 60 километров, — говорит о характеристиках аппарата охранник леса. – В воздухе на одной батарее он может находиться более 2-х часов. Рабочая высота полета – до 1200 метров. Благодаря зуму камеры с высоты 800 метров можно хорошо разглядеть человека, а с высоты 400 метров можно прочитать номер авто. Видео передается на экран в режиме онлайн».
По словам Владимира Яковенко, в Днепропетровской области, где он проходил обучение, для проведения подобных работ привлекают малую авиацию (легкомоторные самолеты и вертолеты). Стоимость часа полета этой авиации достигает 50 тысяч гривен.
Вылеты на предмет выявления пожаров проводят 2-3 раза в неделю. Поэтому нетрудно подсчитать экономическую выгоду от приобретения беспилотника.
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