На Черниговщине командир роты выбирал военнослужащих-срочников
29 сентября 2017 года Козелецьким районным судом Черниговской области завершено рассмотрение уголовного производства в отношении командира роты одной из военных частей Вооруженных Сил Украины старшего лейтенанта, который организовал систематическое получение неправомерной выгоды из подчиненных военнослужащих срочной службы за несоздание им препятствий в прохождении службы.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В ходе досудебного следствия военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины подтверждено 39 случаев получения работником денежных средств от подчиненных. Свою противоправную деятельность командир роты осуществлял в день выдачи военнослужащим денежного довольствия.
С этой целью в своем служебном кабинете он проводил “соответствующую профилактическую беседу” с каждым военнослужащим подразделения и сразу путем угроз заставлял их отдавать ему часть полученных денег.
Приговором суда старшего лейтенанта признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих обязанностей.
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