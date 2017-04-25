На Черниговщине «Камаз» сбил насмерть пешехода
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В с. Мамекино Новгород-Северского района около 2 часов. 24 апреля водитель мопеда «Alfa» совершил столкновение с мотоциклом «Минск». В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения; На автодороге Копти-Глухов-Бачевск в с. Сруб Нежинского района около 21 часов. 38 мин. 24 апреля водитель автомобиля «Daihatsu Charade» совершил столкновение с автомобилем “ЗАЗ-110217”. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ЗАЗ 110217» получили телесные повреждения; На автодороге Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч возле поворота на с. Горица Черниговского района около 22 часов. 30 мин. 24 апреля водитель автомобиля «МAN» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход (гражданин Российской Федерации), 1942 года, погиб на месте происшествия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым