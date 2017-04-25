На Черниговщине изнасиловали прикованную к постели 36-летнюю женщину
25.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Преступление произошло 15 апреля около двух часов ночи. Об этом стало известно из собственных источников. Безработный, ранее судимый житель с. Козиловка Корюковского района зашел в незамкнутого частного дома односельчан. Воспользовавшись тем, что хозяин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, изверг применил силу к его жене, 1981 года рождения. Беспомощную женщину, которая из-за болезни прикована к постели, изверг вытащил на веранду и вопреки согласия совершил с ней половой акт.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым