На Черниговщине из реабилитационного центра сбежали двое подростков
Черниговским отделом полиции разыскиваются двое несовершеннолетних, 5 июня 2017 самовольно покинули территорию Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Один беглец Федирко Дмитрий Сергеевич 06.02.2001 года рождения, уроженец с. Ладан, Прилуцкого района Черниговской области. На вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. Был одет в черную футболку, синие шорты и синие кроссовки. Второй беглец Булденко Руслан Анатольевич, 01.03.2001 года рождения, уроженец с. Попельня, Сновского района Черниговской области. На вид 17-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза серые. Был одет в серую футболку и серые шорты. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить в дежурную часть Черниговского отдела полиции по телефону (0462) 619-911, (063) 2240566 или «102».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым