На Черниговщине испекут стейки из мамонта и установят статую Христа
Нынешний «Mamont fest» – сочетание истории и творчества. Основной месседж фестиваля – рождены свободными и творческими. Событие состоится на территории, где был найден самый древний в мире музыкальный инструмент – барабанную установку из костей мамонта – на Черниговщине, в Мезинскую национальном парке, возле села Оболонье Коропского района.
«Мы верим в то, что это – самый уникальный фестиваль Украины, потому что эта тема не раскрыта и мы хотим развивать, приглашать, делиться лучшим», – отметил Дмитрий Селянский, главный организатор фестиваля, финалист «Голоса страны», участник проекта «Последний герой», во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.
Фестиваль пропагандирует творчество во всех ее проявлениях.
«Творчество – средство выживания. Чтобы не замерзнуть, человек творил здания, чтобы не умереть с голода – творила орудия для охоты», – отметил господин Дмитрий Селянский.
Среди основных событий фестиваля – сафари-тур по национальному парку, выступление групп из Венгрии и Беларуси, танцы, городок мастеров и тому подобное. Также в рамках фестиваля пройдет evolution beatbox battle – существует предположение, что первобытные люди коммуницировали именно с помощью beatbox.
Фестиваль создан силами земляков.
«Это хороший пример для всех, как можно сделать что-то для своей маленькой Родины, для своей Украины», – отметила PR-менеджер фестиваля Татьяна Макуха.
В этом году фестиваль приобрел статус международного, организаторы надеются, что гости будут не только из Украины. «Mamont fest» пройдет 14-15 июля на территории Мезинского национальном парке в селе Оболонье в Черниговской области.
Среди изюминок фестиваля – стейки из мамонта и изготовление многометровые статуи Христа из дерева.
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