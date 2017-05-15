На Черниговщине грузовики заправляют дизелем
В течение 2016 в области около тысячи предприятий, которые эксплуатировали автомобильный транспорт (собственный или арендованный), перевезли 11 млн т грузов, из которых 134 тыс. Т (1%) – в международном сообщении. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Грузооборот выполнен в объеме 736 млн ткм, в т.ч. более трети (273 млн ткм) – в международном сообщении. По сравнению с 2015 г., Объемы грузовых перевозок и грузооборота выросли на 13% и 39% соответственно. Перевозки осуществлялись в основном для собственных нужд предприятий, коммерческие перевозки составили 7% общего объема. Среднее расстояние перевозки одной тонны груза увеличилась на 23% и составила 67 км. Общий пробег грузовых автомобилей выполнялся преимущественно на дизельном топливе (61% общего пробега) и бензине (22%). Пробег на сжиженном нефтяном и сжатом природном газе составлял 11% и 6% соответственно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым