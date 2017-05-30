На Черниговщине грузовики будут ездить только ночью
С целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от преждевременных разрушений на период повышения температурных показателей воздуха свыше 28 ° С будет временно ограничено движение. В частности, с 1 июня ограничение действует на дорогах общего пользования государственного значения для грузового транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в период с 10:00 до 22:00 часов. Кроме того, приостанавливается движение транспортных средств и их составов с нагрузкой: – на одиночную ось – свыше 11 тонн – сдвоенные оси – более 16 тонн, – строенные оси – более 22 тонн, или фактической массой более 40 тонн (для контейнеровозов – нагрузка на одиночную ось – свыше 11 тонн, сдвоенные оси – более 18 тонн, строенные оси – более 24 тонн, или фактической массой более 44 тонн, а на установленных Укравтодором и ГУНП для них маршрутах – более 46 тонн) при перевозке делящихся грузов по автомобильным дорогам. Запрещается движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 7 тонн, или фактической массой более 24 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Проверка веса транспорта будет осуществляться с помощью передвижного комплекса габаритно-весового контроля. Дорожники просят перевозчиков заблаговременно позаботиться о доставке необходимых грузов и соответственно скорректировать планы рейсов. Для отстоя большегрузного транспорта Служба автомобильных дорог предоставляет перечень стоянок.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым