На Черниговщине горят леса
В текущем году на Черниговщине возникло 13 пожаров в лесах. Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Зарегистрировано 490 пожаров сухой травы и мусора на открытой местности, площадь возгораний составила более тысячи гектаров. Благодаря профессиональной и своевременной работе пожарные не допустили распространения огня на значительные площади и населенные пункты. На Черниговщине пока функционируют 16 лесных пожарных станций, на вооружении которых 40 единиц спецтехники. Мониторинг территорий осуществляется с помощью 35 наблюдательных вышек, 30 из которых оборудованы телевизионными системами наблюдения. Главной причиной возгораний остается «человеческий фактор». Это разведены костры, выжигание сухой растительности, брошенные непогашенные спички или окурки. Поэтому спасатели отмечают соблюдении правил пожарной безопасности, а также необходимости проведения профилактически-разъяснительной работы с детьми.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым