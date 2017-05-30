На Черниговщине горели гектары земли
За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями Управления ДСНС Украины в Черниговской области было ликвидировано 5 пожаров на открытых территориях в природных экологических системах. Их площадь составила более 3 га. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Пожары были зарегистрированы в Новгород-Северском, Рипкинском, Прилуцком районах, а также городах Прилуках и Чернигове. Главной причиной их возникновения стала неосторожность граждан в обращении с огнем. С начала весны на Черниговщине из-за человеческой халатности, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возникла 521 пожар в экологических системах, огнем было пройдено территорию более 1300 га; еще 48 пожаров было зарегистрировано в жилом секторе граждан. Только благодаря оперативному вмешательству подразделений ДСНС Украины не было допущено распространение огня на большие площади и населенные пункты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым