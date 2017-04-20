На Черниговщине горели 14 гектаров земли
20.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В течение последних суток пожарно-спасательными подразделениями Управления ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировано 6 пожаров в природных экологических системах. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Возгорание зарегистрированы на открытых территориях вблизи с. Новое и пгт Коцюбинского Черниговского района, сел Горбово и Стахорщина Новгород-Северского района, с. Гвоздиковка Сновск района и с. Набильское Козелецкого района. Площадь, пройденная огнем, насчитывает более 14 га. К счастью, погибших и травмированных нет. Причиной возникновения возгораний послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым