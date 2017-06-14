На Черниговщине горел жилой дом
13 июня в 21 час. 15 мин. в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по ул. Гагарина, 200, в с. Старый Белоус Черниговского района. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. Соседи заметили возгорание на крыше дома и сообщили об этом хозяйку квартиры №1, которая в это время находилась внутри помещения. Та, в свою очередь позвонила в Службу спасения «101». Из-за плотного расположения жилых и хозяйственных сооружений, существовала угроза распространения огня по всей кровле обеих квартир, а также на рядом расположенные жилые и хозяйственные постройки. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар в 21 час. 54 мин. был локализован и в 23 ч. 10 мин. окончательно ликвидирован. Огнем уничтожено перекрытие на площади 8 м квартиры №1, кровля и перекрытие по всей площади в квартире №2, повреждены стены, кровля и имущество обоих квартир. Всего в ликвидации пожара привлекалось 5 единиц специальной техники и 18 человек личного состава. Причина и ущерб устанавливаются специалистами опытно-испытательной лаборатории. В результате происшествия никто из людей не пострадал.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым