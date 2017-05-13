На Черниговщине есть свой «бермудский треугольник»
В Нежине по улице Шевченко на детской площадке, что возле магазина «АТБ», есть яма таинственного происхождения, в которой никогда не высыхает вода. Также, по словам начальника отдела по работе с органами самоорганизации населения и взаимодействия с правоохранительными органами Натальи Бойко, нежинские дети там теряют свою обувь и его потом нельзя найти. Бывший инженер жилищно-коммунального хозяйства отметил, что 10 лет назад эту яму ремонтировали. «Копали котлован, но не нашли источника, откуда может браться вода. Здесь нет ни трубопровода, ни канализации. И сколько бы раз засыпали яму, вода все равно просачивается. Нежинский водоканал копал, «НЕЖИНТЕПЛОСЕТИ» тоже копали – ничего там не нашли », – рассказал мужчина. Сейчас заместитель городского головы Григорий Олейник дал поручение местном КП «СЕЗ» сделать еще одно обследование территории на наличие трубопроводов. А пока жители района могут гордиться местным «бермудским треугольником».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым