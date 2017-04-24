На Черниговщине драка трех мужчин закончилась смертью
24.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Носовский отдел полиции 23 апреля обратилась жительница г. Носовка и сообщила, что ее отчим в состоянии алкогольного опьянения совершил драку. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что конфликт произошел между мужчиной и гостями, двумя мужчинами. Об этом сообщил собственный источник. Ссора началась на почве внезапно возникших неприязненных отношений, дальше переросла в драку продолжилась на улице, в ходе которой отчим заявительницы умер. По словам мужчин, хозяин, находясь на улице, начал приставать к ним. А когда пытался приблизиться к ним, потерял равновесие и упал на асфальт.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым