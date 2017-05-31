На Черниговщине дети курят с 12 лет
31 мая – Всемирный день без табака. В этот день во всем мире проходят акции по борьбе с курением. По данным выборочного опроса домохозяйств, проведенного органами статистики в октябре 2016, на Черниговщине курят 170 тыс. человек, или каждый пятый в возрасте 12 лет и старше. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Среди курильщиков почти половина (49%) лелеет эту плохую привычку уже более 20 лет, 17% – от 16 до 20 лет, 15% – от 6 до 10 лет, каждый десятый – от 11 до 15 лет и столько же начинающих. Среди лиц, которые курят, более трети выкуривают от 16 до 20 сигарет в день, а каждый третий – от 6 до 10 сигарет. В среднем ежемесячно 1,8% денежных расходов домохозяйств области исчезает из бюджета семьи вместе с дымом сигарет. Если к расходам на табак добавить еще расходы на алкоголь, то эта сумма в 2,3 раза превысит ежемесячные расходы семьи на отдых и культуру. Табакокурения существенно способствует развитию болезней органов дыхания. Например, в прошлом году в области от злокачественных новообразований гортани, трахеи, бронхов, легких умерли более 300 человек. Для сравнения: в Украине доля курящих составила 19%, среди них более трети курят более 20 лет. Наиболее распространена эта плохая привычка среди населения Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей (25% -22%), а меньше всего – Хмельницкой (12%).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым