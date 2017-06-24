На Черниговщине депутат два года присваивал детскую гуманитарку
Депутат районного совета Черниговской области в течение 2014 — 2015 годов незаконно присваивал гуманитарную помощь, полученную от религиозных организаций. За это полиция Черниговщины и вручила ему сообщение о подозрении в совершении преступления.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Одежда, матрасы, обувь, посуда, белье, сумки, велосипеды, детские коляски и игрушки ввозились в Украину из Германии для детей из малообеспеченных семей и многодетных семей, но депутат забирал все себе.
Он заполнял имеющиеся у него бланки доверенностей типовой формы с оттисками печатей и штампов местного сельского совета. В доверенности он вносил сведения о свои анкетные и паспортные данные лица, уполномоченное сельсоветом на получение гуманитарной помощи от указанной религиозной организации, и собственноручно ставил подписи в доверенности от имени сельского председателя и главного бухгалтера.
Злоумышленник после получения гуманитарной помощи детям ее, естественно, не раздавал, а складывал в школьном спортзале, и в дальнейшем распоряжался ею по собственному усмотрению.
Циничность преступления заключается в том, что, будучи депутатом, он работал на руководящей должности в школе, ученикам которой и предназначалась присвоена им гуманитарная помощь.
Указанными действиями депутат нанес материальный ущерб сельскому совету на общую сумму 77 тысяч гривен, а дети так и остались без всякой поддержки.
По данному факту прокурором Черниговской области депутату Талалаевской районного совета сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), частями 1, 2 статьи 190 (мошенничество), частями 1, 3, 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 1 статьи 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
На сегодня решается вопрос о наложении арестов на имущество, находящееся в собственности фигуранта, с целью возмещения причиненного ущерба.
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