На Черниговщине чиновник написал заявление об увольнении
01.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Председатель Мринського сельского совета Носовского района Александр Ругаль сегодня, 1 июня, в начале заседания 7-й сессии написал заявление на увольнении. По его словам, он не хочет работать, ведь не смог договориться о конструктивной работе с депутатами, поэтому попросил их проголосовать за его увольнение. Большинство проголосовало «за». Обязанности председателя Мринське сельского совета пока будет исполнять секретарь сельсовета Нина Сиренко. Следовательно, в Мринське сельском совете будут перевыборы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым