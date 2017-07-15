На Черниговщине будут строить жилье за международные средства
В ближайшей перспективе в Черниговской области на месте объектов незавершенного жилищного строительства построят два многоквартирных дома для военных и представителей правоохранительных органов, в том числе тех, кто имеют статус участников АТО.
Будут финансироваться проекты по международные средства в рамках Меморандума, подписанного Международным Союзом офицеров армии и полиции (теперь — Международный Исполнительный Комитет) и Черниговской областной государственной администрацией.
Также стороны подписали дополнительное соглашение к Меморандуму относительно организации и проведения международного конкурса архитекторов для достройки объектов незавершенного жилищного строительства на Черниговщине. Предмет конкурса: два объекта в Корюковке, по одному — в Прилуках и Варве. Победителями в части разработки проектно-сметной документации стали две проектные учреждения из Одессы и Запорожья.
Источник: Департамент информационной деятельности и коммуникаций
с общественностью Черниговской ОГА
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