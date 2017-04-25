На Черниговщине будут сеять хлеб легендарные киборги и иностранцы
Художественный хутор Обирок, что на Бахмаччине приглашает на праздник «Хлеб своими руками», которое состоится 5 мая. Кстати, в 2017-м исполняется 10 лет, как молодые люди переехали сюда из больших городов и превратили забытый хутор в художественный. Поэтому все события этого года будут юбилейными! Активисты ранее отремонтировали дома и старый клуб, восстановили инфраструктуру, убрали улицы, озера и лес от мусора, переделали сеновал на киносарае, а хлев – на финскую сауну. Молодые люди переехали сюда семьями – не для того, чтобы прятаться от мира, а для того, чтобы изменять его. Поэтому Обирок сегодня – это не умирающая провинция, а популярный образовательно-культурный центр, в котором работает хуторская совет и небольшая школа. С каждым годом все больше знаменитых артистов поддерживает Обирок дружественными концертами. Вот уже 5 лет подряд на хуторе сеют и жнут хлеб своими руками, и на этот праздник труда собираются хорошие люди со всего мира. В этом году среди земледельцев будут легендарные киборги, артисты, режиссеры, художники, юристы, путешественники, журналисты, бизнесмены, дети и пенсионеры. Кроме Украинский, в этом году хлеб своими руками сеять земледельцы из Германии, Израиля, Турции, Франции, США и Чили.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым