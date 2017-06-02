На Черниговщине бегали и стреляли военные ВСУ
На Черниговщине на базе общевойскового полигона состоялись соревнования по летнему военного биатлону на первенство воинских частей оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Виталий Кириллов, представитель пресс-службы оперативного командования «Север». Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые представляли свои воинские части в военно-прикладном виде спорта. По условиям проведения первенства, участники четыре раза преодолевали дистанцию в беге на 750 метров по пересеченной местности и выполняли упражнения по стрельбе из автомата АКС-74 на меткость из разных положений. Первое место среди участников заняла сборная команда от 61-й отдельной механизированной бригады, которая получила и два призовых места с личного первенства. Второе место – команда от 5-го полка связи. Третье место – команда от регионального центра радиоэлектронной разведки. Стоит отметить, что спортивные соревнования среди военных частей в оперативном командовании проводятся постоянно и охватывают в различных видах спорта все больше военнослужащих. По словам начальника физической подготовки и спорта оперативного командования «Север» подполковника Руслана Карпинского, вскоре среди военных частей командования состоятся очередные соревнования по преодолению полосы препятствий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым