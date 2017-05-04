На Черниговщине банда ограбила еще одного богача
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В дом руководителя Гродненского льнозавода Николая Степанцова ночью пробрались неизвестные в масках. Они были вооружены ножом. Злоумышленники связали хозяина и его жену. Как сообщает еженедельник «Вестник Ч», бандиты забрали золото, 22000 гривен, 160 евро, мобильные телефоны и травматический пистолет. С места преступления скрылись в автомобиле хозяина, который затем нашли брошенным возле села Березанка (под Черниговом). Кстати, в феврале банда вооруженных людей в масках ограбила депутата областного совета, сновского предпринимателя Григория Божко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым