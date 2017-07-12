На Черниговщине археологи нашли древнюю постройку (Фото)
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Седневе во время археологических исследований ученые нашли гончарную печь, которая датируется 10 веком. Об этом сообщил заместитель председателя черниговского райсовета Владимир Полищук. Фото с места находки он выложил на своей странице в Facebook. Печь для обжига керамики хорошо сохранилась.
Археологические работы в Седневе продолжаются не первый год. Ученые считают , что городок имеет огромный потенциал для исследований.Седнев в летописных источниках впервые упоминается как древнерусский город-крепость Сновск. Вблизи него в 1068г. князь Святослав с тремя тысячами воинов разбил 12-тысячное войско половцев.
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