На Черниговщине активизировались резервисты
В оперативном командовании «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на одном из полигонов начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди. С 16 военных комиссариатов из всех уголков Украины будет призвано примерно 1000 человек, которые в течение месяца в составе штатных расчетов отработают все элементы боевой подготовки и выйдут на практический этап бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Основной целью проведения этого мероприятия является восстановление обученности личного состава оперативного резерва в действиях при вооружении в составе подразделений и подготовка к выполнению задач по назначению. Стоит отметить, что в состав оперативного резерва первой очереди входят военнослужащие, отслужившие уже год мобилизации, имеют опыт ведения боевых действий в зоне проведения АТО и продолжают наращивать приобретенные навыки по своим специальностям во время проведения подобных учений и сборов. – Значительная часть резервистов, которые пришли сейчас, уже проходили службу именно в нашей бригаде, они знают своих командиров, боевых товарищей и назначаются именно на те должности, на которых они проходили службу. При таких условиях значительно легче проходить обучение, ведь надо только вспомнить приобретенные навыки по своим военным специальностям, – отметил заместитель командира части по морально-психологического обеспечения подполковник Алексей Бондарец. Следует отметить, что во время прохождения таких сборов резервисты имеют возможность заключить контракт и продолжить службу именно в той воинской части, в которой они проходят сборы без дополнительной переподготовки в учебных подразделениях. На время проведения собрания всех резервистов будет поставлен на все виды военного обеспечения, без утраты прежнего места работы и начислено финансовое обеспечение, в зависимости от занимаемой должности, но не менее 2 тыс. 760 грн. Завершающим этапом сборов станет проведение бригадных тактических учений с боевой стрельбой, при которых будет оценена степень подготовленности как индивидуально каждого, так и степень слаженность действий подразделений в целом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым