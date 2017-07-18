На Черниговщине 85-летний мужчина вырастил плантацию мака
В рамках операции «Мак-2017» Репкинская полиция обнаружила, что на одном из приусадебных участков района 85-летний хозяин самовольно вырастил 320 растений мака.
Полиция Области напоминает гражданам о запрете незаконного посева наркотического зелья и предостерегает не играть в прятки с законом. Владельцы приусадебных участков несут ответственность за то, что на них растет. Если возле вашего дома вырос мак или конопля, то лучше уничтожить их, потому что придется отвечать перед законом.
Отметим, что право на выращивание наркосодержащих растений имеют только юридические лица, которые для этого получают специальные разрешения.
Тем временем за незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве до 100 растений и конопли до 10 растений предусмотрена административная ответственность (ст. 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях) — штраф от восемнадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.
Если же правонарушитель вырастит от 100 до 500 растений снотворного мака или от 10 до 50 растений конопли – ему грозит уже уголовная ответственность (ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины) — штраф от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Не избежит наказания и вышеупомянутый мужчина преклонного возраста. Информация по факту противозаконного выращивания мака внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины. Уважаемые жители города и области.
Если Вы обладаете информацией о фактах нелегальных посевов снотворного мака или конопли, обращайтесь в соответствующие территориальные отделы полиции или звоните на «102».
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