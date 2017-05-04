На Черниговщине 5-й класс пожарной опасности
По данным Укргидрометцентра, 4-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4-го класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Спасатели обращаются к горожанам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности, а также проводить профилактически разъяснительную работу со своими детьми. Если вы отдыхаете на природе, следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу окружающей среде и представляет опасность для жизни людей. Чтобы избежать лесных пожаров, соблюдайте следующие правила: – не разводите костер в лесу, кроме предназначенных для очагов мест; – Не засоряйте место отдыха; – ограждающих и расчищайте место разжигание костра; – не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками; – не разбросайте окурки и спички на сухую лесную подстилку; – следите, чтобы дети не играли с огнем; – не создавайте свалки в лесу и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их; – уберите место погашенного костра, убедитесь, что горение отсутствует. Подразделения ДСНС Украины на период майских праздников находятся на усиленном круглосуточном режиме несения службы, но помните, что безопасность Вашего отдыха – в Ваших руках. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым